F1, libere 3 Bahrain: Hamilton prenota la pole, ma Vettel è vicino

Lewis Hamilton prenota la pole position, ma Sebastian Vettel sogna il grande sgarbo. Nelle prove libere tre del GP del Bahrain il campione del mondo della Mercedes chiude con il miglior tempo (1:34.599). Vicinissimo il tedesco della Ferrari a soli 69 millesimi che andrà a caccia della prima fila in qualifica. Terza posizione per Nico Rosberg davanti a Kimi Raikkonen. A seguire le due Williams di Bottas e Messa.

Un altro passo avanti per la Ferrari che si è avvicinata ancora di più alle Mercedes. Merito anche delle alte temperature che favoriscono le Rosse per la miglior usura degli pneumatici. Peccato per le qualifiche in notturna con Hamilton e Rosberg pronti a prendersi la prima fila. Questo il pronostico, ma Vettel più di Raikkonen è pronto ad approfittare di qualsiasi errore dei due. Il gap è diminuito e quindi sulle spalle della casa di Stoccarda c'è più pressione, come si auguravano dalle parti di Maranello.