F1, libere 3 Malesia: Ferrari davanti con Raikkonen e Vettel

30 settembre 2017

Sorrisi nel box Ferrari anche dopo le libere 3. Raikkonen e Vettel si sono confermati molto veloci a Sepang, più di tutti gli altri. Pensare a centrare la doppietta in qualifica è cosa più che concreta. Piccolo inconveniente per Seb che, a pochi minuti dal termine delle prove, ha dovuto interrompere la simulazione gara per un malfunzionamento del sistema elettronico. Così il team di Maranello ha deciso di sostituire il motore della vettura numero 5 e montare la quarta e ultima evoluzione della Power Unit. Corsa contro il tempo, ma la SF70-H del tedesco dovrebbe essere pronta per le qualifiche. Scelta per non rischiare nulla.



Gli avversari, invece, sembrano essere più in difficoltà. Ricciardo si è fermato a due decimi, ma in condizioni di asciuto le Red Bull non sembrano essere in condizioni di impesierire le Ferrari. Ancora più indietro le due Mercedes che hanno faticato anche in questa sessione. Bottas e Hamilton hanno lamentato sempre gli stessi problemi d'assetto. Sesto tempo per Verstappen che nel giro buono ha trovato traffico e commesso qualche errore. L'olandese al termine del turno è stato protagonista anche di un contatto con Palmer (Renault).