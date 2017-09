F1, libere 2 Malesia: Vettel è in forma, record e passo gara da urlo

29 settembre 2017

Gli occhi della tigre in Sebastian Vettel. "Le voglio vincere tutte e sei" e così il tedesco della Ferrari ha iniziato la sua rincorsa a Lewis Hamilton con il piede giusto. Un ottimo venerdì chiuso con il record della pista e ottime indicazioni. Il sorriso più grande è quello sul passo gara, un secondo più veloce rispetto a tutti gli altri. Potenziale buono per pensare a una domenica da Re. Col nuovo fondo la numero 5 rossa, ribattezzata Gina, è stata subito veloce e al box Ferrari hanno montato la stessa soluzione anche sulla monoposto di Raikkonen. Dopo una mattinata piovosa, con l'asciutto le Rosse hanno messo dietro tutti quanti.



Seconda fila provvisoria per le Red Bull con Ricciardo e Verstappen (fulmine con la pioggia). Distacchi, però, molto ampi: 8 decimi. Le due lattine volanti saranno pericolose in caso di asfalto bagnato e le previsioni non sono incoraggianti. Venerdì nero per la Mercedes con Hamilton (6° a +1.416) e Bottas (7°) in grande difficoltà a trovare l'assetto giusto. Giro nella ghiaia per entrambi e Lewis non ha neanche potuto fare una simulazione gara per via dell'incidente di Grosjean. Bandiera rossa e turno interrotto con sette minuti d'anticipo. Il francese della Haas è stato tradito da un tombino sollevato dopo il passaggio di Bottas ed è finito violentemente contro le barriere. Per fortuna nessuna conseguenza fisica.



Ottimo Fernando Alonso che con la quinta posizione (dopo la quarta nelle libere 1) è tornato nelle zone alte della classifica con la sua McLaren. Quindicesima posizione per il debuttante Gasly che ha tenuto dietro il compagno Toro Rosso Carlos Sainz.