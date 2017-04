F1, libere 1 Sochi: Raikkonen e Bottas davanti

28 aprile 2017

Finlandia al potere nelle libere 1 del GP di Russia . A Sochi prime due posizioni per le "seconde guide" di Ferrari e Mercedes : Kimi Raikkonen (1:36.074) ha fulminato Valtteri Bottas per soli 45 millesimi. Poi ecco i capitani con Lewis Hamilton che si è fermato a sei decimi. Quinto e ancora più lontano Seb Vettel che nei due giri con le supersoft ha avuto qualche difficoltà finendo prima lungo e poi in testacoda. Quarto tempo per Verstappen.

Si sono svegliati: Raikkonen e Bottas dopo le critiche ricevute hanno iniziato col piede giusto il weekend russo. I due finlandesi hanno chiuso le libere 1 appaiati, segno che la Ferrari ha definitivamente raggiunto il livello della Mercedes. I due capitani, invece, si sono nascosti e hanno avuto qualche problema con il set-up delle loro vetture, Vettel più di Hamilton. Il leader del Mondiale con le gomme rosse, le supersoft, ha sbagliato i due tentativi per fare il tempo. Nel primo caso è andato lungo, mentre nel secondo si è girato in uscita curva dopo aver completato il primo settore a mezzo secondo dal compagno.



Quarto tempo per Verstappen che si è lamentato molto della sua Red Bull. L'olandese ha avuto problemi con le temperature delle sue gomme. Red Bull che si è confermata terza forza in pista con la sesta posizione di Ricciardo. Bene Stroll (Williams) che ha chiuso in nona posizione, vicinissimo al compagno Massa. Solite difficoltà per la McLaren-Honda: tredicesimo tempo per Alonso, ormai più concentrato sulla 500 Indianapolis.