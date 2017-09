F1, libere 1 Malesia: Verstappen vola sul bagnato

29 settembre 2017

Prime prove libere del GP di Malesia bagnate. Previsioni meteorologiche rispettate e a volare in pista sono state le due Red Bull . Super Max Verstappen (1:48.962), mentre Daniel Ricciardo si è fermato a 8 decimi dal compagno. Terzo crono per Alonso (McLaren) che ha preceduto le Ferrari di Raikkonen e Vettel (+2.047). Sesto tempo per il leader del Mondiale Hamilton (Mercedes). 19.esimo e ultimo tempo per Giovinazzi con la Haas.

Il semaforo verde è stato ritardato di 30 minuti per via della troppa acqua in pista. Poi, con la pista che si è andata via via ad asciugarsi, i piloti sono scesi in pista con le intermedie. Buona prestazione per il debuttante Gasly con la Toro Rosso (1:52.380) in nona posizione. Spazio ai giovani con Sirotkin (Renault) decimo, Gelael (Toro Rosso) quattordicesimo, Leclerc (all'esordio con la Sauber) sedicesimo e infine il nostro Giovinazzi con il 19.esimo tempo al volante della Haas. Senza tempo Felipe Massa.