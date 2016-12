F1, Lewis Hamilton: "Una grande gara, ma l'obiettivo è il titolo"

L'inglese conclude: "Apprezzo il sostegno di tutti! Anche perché c'è stato un piccolo problema ai freni che si sono scaldati alla fine. Ho dovuto gestire un po'. La Ferrari sta facendo un grande lavoro, ma anche i nostri ragazzi non mollano. Andiamo avanti così".



Sorriso un po' forzato invece per Nico Rosberg, terzo dietro a Raikkonen: "Ho fatto tanta fatica, ma è andata abbastanza bene. Ho fatto tanti sorpassi, ho provato a prendere le Rosse, ma poi ho perso i freni e sono andato dritto. Questo mi ha fatto perdere la posizione... Sono ugualmente molto contento della mia auto e sono riuscito a portarla al traguardo. Sono grato per il lavoro fatto dal team. Non vedo l'ora che arrivi la prossima gara. Un ringraziamento anche ai fans che sono venuti qui da tutto il mondo!"