F1, le prime libere di Melbourne a Hamilton

Si apre nel segno delle Mercedes il Mondiale 2017 di Formula 1 . Nella prima sessione di prove libere del GP d'Australia, sul tracciato cittadino di Melbourne, il più veloce è stato Lewis Hamilton , primo in 1'24"220. Alle sue spalle il nuovo compagno di team, Valtteri Bottas, staccato di quasi sei decimi. Non benissimo le Ferrari, quinta e sesta con Raikkonen e Vettel, ma precedute anche dalle Red Bull di Ricciardo e Verstappen.

Insomma, le nuove regole tecniche non sembrano aver cambiato i valori della griglia, come era già apparso chiaro durante i test. Il problema è che la Ferrari, che durante l'inverno sembrava volare, ha accusato ritardi subito importanti dal vertice. Soprattutto da Hamilton, che, pronti via, nella prima uscita ufficiale in un weekend di gara, ha chiuso a quattro decimi dal tempo in qualifica dello scorso anno (1'23"8), segno che queste nuove monoposto andranno decisamente più veloce delle precedenti. Dietro alle tre squadre big, comunque, qualche cambiamento sembra esserci. Massa è stato il migliore delle Williams, mentre Grosjean, Hulkenberg e Perez hanno chiuso una top 10 variegata. Bravo Lance Stroll, tredicesimo, così così Esteban Ocon, sedicesimo. Chi non vede la luce è la McLaren: 14° Alonso, 20° e ultimo Vandoorne.