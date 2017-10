F1, le pagelle di Suzuka

LEWIS HAMILTON – VOTO 10

Con Vettel subito fuori potrebbe limitarsi a gestire la gara con il gomito fuori dall’abitacolo. Invece punta deciso al bersaglio grosso. Parte davanti e ci resta fino alla bandiera a scacchi, controllando con discreta agilità la rimonta di Verstappen nonostante la situazione critica sul fronte gomme. Tra due settimane in Texas potrebbe già festeggiare il quarto titolo mondiale.

MAX VERSTAPPEN – VOTO 9

In qualifica la Red Bull lo penalizza, ma lo scenario cambia quando si tratta di mettere in pista il ritmo e non la velocità assoluta. Il giovane Max è assai incisivo e solo l’ostruzione di Alonso in fase di doppiaggio, gli impedisce di tentare almeno l’attacco a Hamilton nei chilometri finali. DANIEL

RICCIARDO – VOTO 7

Esce ridimensionato dalla trasferta orientale. Il confronto ad alto livello con Verstappen produce infatti per Daniel poche soddisfazioni. Resta comunque una garanzia di regolarità per la Red Bull, squadra in decisa crescita nella fase finale di questa stagione

VALTTERI BOTTAS – VOTO 6,5

Fa il suo compitino ma con quella macchina lì ci si aspetterebbero gare di ben altro spessore. Se non altro è utile alla causa Mercedes bloccando Verstappen al momento giusto, mossa che ha permesso a Hamilton di aumentare il suo vantaggio. Intanto è a 13 punti appena da Vettel e vede da vicino il secondo posto nel mondiale.

KIMI RAIKKONEN – VOTO 6

Parte e centro gruppo per colpe non sue, ma in gara non fa nulla per sottolineare la sua presenza. Alla fine arriva un “rimontina” scontata se guidi la Ferrari e se la Ferrari non si rompe. Troppo poco quando servirebbe sollevare il morale della squadra dopo il ritiro di Vettel.

SEBASTIAN VETTEL – N.G.

Ci prova lo stesso, nonostante la consapevolezza di avere a che fare con un problema irrisolvibile. Restando a lungo in macchina dopo il ritiro sottolinea la sua dedizione alla causa Ferrari, anche davanti ai microfoni non si scompone nonostante Seb avesse ottimi motivi per farlo.

FERRARI – VOTO 4

Chiude il trittico orientale con un bilancio fallimentare, 22 punti conquistati su 129 disponibili e 4 ritiri. Uno scenario disastroso che sfiora il paradosso, si perché la Ferrari ha praticamente perso il mondiale affrontando la sua fase decisiva con la macchina migliore.