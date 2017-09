F1, le pagelle di Singapore

LEWIS HAMILTON – VOTO 8

Vince e allunga nel mondiale grazia all’aiutone della concorrenza. Le previsioni raccontavano di una domenica che la Mercedes avrebbe dovuto trascorrere in difesa, invece la giornata è cambiata decisamente in meglio dopo la prima curva lanciando Lewis verso il quarto titolo iridato.



DANIEL RICCIARDO – VOTO 7

Dopo due giorni passati sotto i riflettori dalla Red Bull ci si aspettava altra sostanza sui 300 chilometri di gara. Alla fine bene ma non benissimo, visto che Ricciardo pensava davvero di poter vincere nella notte di Singapore, peccato però che per Hamilton la sua presenza non abbia mai rappresentato un disturbo.



VALTTERI BOTTAS – VOTO 6,5

Continua a fare il suo compitino come lo scolaretto diligente che si impegna come un matto per arrivare almeno al 6. In condizioni normali il confronto con il compagno di squadra e imbarazzante ma la continuità di Bottas – pericolosamente vicino a Vettel in classifica – sottolinea l’elevato spessore tecnico della Mercedes.



CARLOS SAINZ – VOTO 8

I mezzo al caso si muove con disinvoltura e centra il miglior piazzamento della carriera. La scelta di cambiare aria, passando alla Renault, è dettata dalla logica. Con le porte chiuse alla Red Bull restare un altro anno alla Toro Rosso non avrebbe avuto senso.



SEBASTIAN VETTEL – VOTO 4,5

Parte male e chiude subito la sua gara. Una domenica da incubo che rischia di bruciare la sua candidatura al titolo mondiale. L’obiettivo era marcare Hamilton, che partiva dietro, invece Seb ha rovinato tutto in pochi metri nel duello con Verstappen.



MAX VERSTAPPEN – SV

Chiuso a panino tra le due Ferrari non poteva fare altro. Nessuna responsabilità nello specifico, ma quando c’è un botto il suo nome è spesso e volentieri stampato sulla lista.



KIMI RAIKKONEN – SV

Azzecca la partenza perfetta nella domenica sbagliata. Così diventa il terzo incomodo che sorprende i ragazzi partiti dalla prima fila.