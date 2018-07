F1, le pagelle di Silverstone: Vettel, un colpo di tacco da 9. Per Hamilton una rimonta che vale mezzo punto in meno

09/07/2018 di RONNY MENGO

Vettel voto 9

Vola via, lontano dai guai prima, ragiona, dipinge e non sbaglia poi. Quindi il colpo di tacco al 94", un sorpasso su Bottas che significa vittoria a casa del nemico ("A casa loro!"), primo posto nel mondiale, morale a mille, record di Prost pareggiato, 8 punti di vantaggio. L'adrenalina cancella i dolori al collo, la strategia del doppio pit è la conferma della consapevolezza della forza che aleggia nei box, sul muretto, nei peggiori bar di Maranello. Seb ha talento, carisma, precisione, per piazzare un colpo fuori casa che vale più di 25 punti. La faccia di Lewis diceva tutto.



Hamilton voto 8 e mezzo

Partenza pessima, con un pattinamento che sa di burnout (precoce omaggio al suo pubblico?), poi arriva l'inaspettato high five di Kimi. Da lì il Re di Silverstone mette in scena una rimontina da niente, ma che lo porta giusto giusto a sbattere sul (solito) singhiozzo dei suoi strateghi. Lui accetta (...) la scelta di non pittare durante la Safety Car e porta a casa un secondo posto che resta pazzesco. E che solo un fenomeno come Hamilton può vivere con la faccia della tragedia. 340 mila tifosi un po' di pressione la portano. Essere accompagnati verso lo spin dopo poche centinaia di metri non aiuta a mantenere la serenità.



Raikkonen voto 7

E' una molla al via, ma finisce per pagare questa improvvisa irrequietezza adolescenziale con l'errore (ammesso). Peccato, fosse riuscito a non bloccare, da quella curva sarebbero passati indenni in due. Resta un mistero la penalità di 10 secondi, quando in Francia Vettel ne prese 5. Detto che "Ora non posso neanche più pensare" va dritto nei team radio del millenio, è un Raikkonen tonico, che lotta, ci prova, si fa bello per la fine del contratto. Ma sbaglia anche, perde il duello (incredibile) con Verstappen, non sfrutta l'ultimo stint.



Bottas voto 5

Si fa fregare all'ultimo da Vettel, parte quarto e arriva quarto, mentre l'altra Mercedes fa di tutto. Verstappen 5 Ripaga il biglietto ai 100 mila in tribuna con il sorpasso pazzesco all'esterno su Raikkonen (sporcato dalle 4 ruote fuori), però poi si gira, facendo ricordare un po' a tutti la sregolatezza dalla quale non riesce a liberarsi.