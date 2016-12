F1, le pagelle di Sepang: Ricciardo e Verstappen da 9

3 ottobre 2016

DANIEL RICCIARDO : VOTO 9

Sopravvive al disastro della prima curva e imposta una gara lucida, con l’obiettivo del secondo posto. Poi l’esplosione del motore di Hamilton gli regala una gioia che mancava da 770 giorni. Bravo a controllare l’attacco di Verstappen nel momento più delicato della sua corsa.



MAX VERSTAPPEN – VOTO 9

Senza il caos alla prima curva ci sarebbe stato lui lassù al posto del compagno di squadra. Max ha usato il cervello per ricostruire la sua gara e ha messo da parte la consueta irruenza dopo aver tentato di passare il compagno di squadra in un punto impossibile. Rovinare una doppietta sarebbe stato imperdonabile.



NICO ROSBERG – VOTO 8

E’ stato centrato al via da Vettel e superato il momento di panico, fermo contromano a osservare i colleghi che gli passavano vicino, ha iniziato la sua risalita dall’ultima posizione al gradino più basso del podio. Nemmeno i 10” di penalità per l’entrata dura su Raikkonen hanno rallentato la sua marcia verso la prima vera fuga di questo mondiale.



KIMI RAIKKONEN – VOTO 7

Siccome dietro di lui c’è il vuoto assoluto il quarto posto rappresenta il minimo sindacale. La Ferrari è questa e lui la porta a spasso in maniera dignitosa, tant’è che ha ripassato Vettel nel mondiale piloti.



FERNANDO ALONSO – VOTO 8

Parte ultimo causa ennesima penalità e mette in pista l’esempio della formichina operosa. Per la sesta volta nella stagione chiude in zona punti e sale al decimo posto nel mondiale. Un piccolo prodigio visto il mezzo a disposizione



SEBASTIAN VETTEL – VOTO 4

La pressione esagerata che è costretto a subire gli gioca un brutto scherzo. Fuori alla prima curva causa tempesta ormonale. Conseguenze? Un carico supplementare di rabbia, gli insulti di Verstappen e le 3 posizioni che perderà in griglia nel prossimo Gran Premio.



LEWIS HAMILTON – SV

Ad interrompere il suo percorso netto ci pensa il motore Mercedes appena montato. Una rottura che potrebbe decidere il mondiale, che di sicuro incide sulla fiducia di Hamilton nei confronti della squadra, sentite anche le dichiarazioni pesanti rilasciate alla stampa inglese a fine gara.