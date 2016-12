F1, le pagelle delle squadre

MERCEDES - VOTO 9 Ha dominato segnalando comunque qualche sofferenza in più rispetto all’anno scorso. Peccato solo che a titolo acquisito il team abbia blindato Hamilton alla piazza due per regalare scampoli di gloria a Nico Rosberg.

FERRARI - VOTO 7,5 Reduce dal pessimismo cosmico dell’ultimo periodo dell’era Alonso, la squadra ha saputo trovare le risorse tecniche e umane per mettere in pista una stagione sorprendente. Insomma la rivoluzione è servita e Sebastian Vettel con le sue prestazioni e il suo sorriso ha risollevato l’umore degli uomini in rosso. Il difficile viene adesso. Dopo aver ridotto il gap dalla Mercedes nel 2016 servirà lottare almeno alla pari.

WILLIAMS - VOTO 6,5 Bottas e Massa erano partiti per rendere complicata la missione di Vettel e Raikkonen. Ma nella seconda parte della stagione sono praticamente scomparsi dal radar, causa involuzione tecnica e meno soldi a disposizione per lo sviluppo. Insomma i cavalli Mercedes da soli non bastano per restare lassù.

RED BULL - VOTO 6 Zero vittorie e 3 podi complessivi sottolineano la pessima stagione dei bibitari. La colpa viene scaricata sulla Renault, ma va ricordato che il marchio è lo stesso che aveva contribuito ai trionfi seriali di Sebastian Vettel. Insomma, non sempre si può vincere e sarebbe meglio imparare a perdere senza minacciare di mollare la Formula 1.

MCLAREN - VOTO 3 Una stagione da incubo che ha travolto Fernando Alonso. La Honda si è presentata senza essere preparata all’impatto con il ritorno in una Formula 1 rivoluzionata dai nuovi regolamenti, La McLaren non aveva alternative a parte i giapponesi. Il matrimonio è stato un disastro senza precedenti.