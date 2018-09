F1, le pagelle del GP di Singapore

17/09/2018 di RONNY MENGO

Hamilton voto 9



Non si scompone, non si spettina quasi, passeggia in scioltezza verso una vittoria che è sempre più una passerella verso il mondiale. Ha giusto un brivido - Verstappen che gli punta le corna nel traffico - ma se lo scrolla di dosso in un attimo. E' la prosecuzione di un'opera d'arte griffata il sabato: nelle qualifiche un giro in trance, la domenica la chiusura del cerchio. Fenomeno.



Verstappen voto 7



Non da lui subire quel sorpasso pronti via. E non si accapiglia neanche un po' con Vettel, strano. Bravo poi nello spingere, bravi i suoi nella strategia perfetta. Poi non molla, non ne è capace, spera in un'imperfezione ma quello che ha davanti imperfezioni non ne fa. Qualche noi al cambio, la velocità di punta che non c'è: ci mette del suo.



Vettel voto 6



Di incoraggiamento. Perchè era partito da 9, con un sorpasso da bullarsi al bar. Intelligente nel non buttarsi dentro prima, spietato nel farlo poi. Sembrava tutto bene. Sembrava. Dopo lo scellerato pit si ritrova protagonista indiscusso di un incubo, cittadino e notturno. Ultrasoft da non stracciare, terrore di dover fare addirittura la terza sosta, tempi pessimi. Passo inesistente. Hamilton che vola via in tutti i sensi. Problemi ai freni? Sarà. La sua faccia alla fine riassume il tutto.



Raikkonen voto 5



Quinto parte e quinto arriva. Nel finale ci prova, ma non riesce ad avvicinarsi a Bottas. "Perdo aderenza quando mi avvicino" dirà. Succede a tutti, diciamo noi.



Alonso voto 8



Il grande "vecchio". Vuole dimostrare di lasciare al top. Di essere lui a decidere che è finita e non il contrario. Tanti saluti F1, nonostante il talento di portare una macchina di secondo livello a firmare giri veloci e chiudere non lontanto dai vip.



Ferrari voto 4



Sbagliare strategia - o azzardarla - non è mai una gran cosa. Farlo quando devi provare a raddrizzare un momento di grande debolezza, può essere fatale. Aggiungi l'arroganza di presentarsi a Singapore con un solo treno di gomme gialle. Ed ecco il 4.



Gp Singapore voto 5



Una noia mortale. Fotografia pazzesca e nessuna sostanza. Togli un paio di picchi, un paio di inutili sportellate (Perez: voto 2), tutto il resto è un imbarazzante trotterellare due secondi sotto i tempi del sabato. Gestire le gomme? E chi se ne frega. La gente vuole vedere razzi a 350 all'ora. Punto.