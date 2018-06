F1, le pagelle del Gp di Baku: Hamilton, forma lontana ma leadership ritrovata

LEWIS HAMILTON – VOTO 7,5

La forma ideale è ancora lontana, ciò nonostante si ritrova in testa al mondiale approfittando degli aiutini della concorrenza. Una brutta notizia per la Ferrari se si pensa a quanto messo in pista da Hamilton nella passata stagione da Monza in avanti.



KIMI RAIKKONEN – VOTO 6,5

Da dodici gare non riusciva a piazzarsi al secondo posto. Il numero gli è riuscito per una botta di fortuna nella pazza gara di Baku. Ora si ritrova al terzo posto nel mondiale, staccato di 18 punti da Vettel e grazie al suo contributo la Ferrari è tornata in testa alla classifica costruttori.



SERGIO PEREZ – VOTO 7,5

Quando sull’asfalto regna in caos il messicano trova sempre la maniera di esaltarsi. Dopo due anni torna sul podio e allontana lo scomodo fantasma del compagno di squadra che l’anno scorso lo aveva messo spesso e volentieri all’angolo.



SEBASTIAN VETTEL – VOTO 6

Da una parte è da apprezzare il suo tentativo di passare Bottas per vincere in Azerbaijan. Dall’altra è difficile perdonare l’errore che ha compromesso la sua gara nella manovra in questione. Troppi i punti persi dopo il bis di vittorie di inizio stagione.



CARLOS SAINZ – VOTO 7,5

Dimostra che la scelta della Renault è stata azzeccatissima. Solido quanto basta per vedere il podio da vicino, lucido nella lettura di una gara complicata che ha visto i suoi colleghi protagonisti di errori clamorosi.



RED BULL – VOTO 3

Verstappen e Ricciardo sono protagonisti di una domenica disastrosa per la squadra. Un pasticcio che rischia di avere conseguenze nei rapporti tra la coppia di piloti che a Baku ha perso una grande occasione per tenere la scia di Ferrari e Mercedes nel mondiale.



VALTTERI BOTTAS – VOTO 8

Meritava di vincere per come stava gestendo la parte finale della corsa. Poi la gomma forata lo ha costretto a disertare la festa. Peccato perché in questo momento sembra più in palla del vicino di casa.



CHARLES LECLERC – VOTO 8

Regala all Sauber il miglior risultato degli ultimi 3 anni e offre un minimo di visibilità al marchio Alfa Romeo. Non male per un debuttante che viaggia nell’orbita Ferrari