F1, le pagelle del GP del Messico: Kimi e Vettel bocciati

30 ottobre 2017

MAX VERSTAPPEN – VOTO 10

Dopo aver mancato per un nulla la pole position si rifà con gli interessi in gara. Al via è talmente perfetto da indurre all’errore Vettel, trascinando nel tranello anche Hamilton. Poi corre da solo come se fosse iscritto a un’altra categoria. Nelle ultime quattro gare nessuno ha fatto meglio di lui. Merito della forma ritrovata e della contemporanea crescita della Red Bull.



VALTTERI BOTTAS – VOTO 6,5

Beccare quasi 20 secondi con il volante di una Mercedes tra le mani sottolinea ancora una volta lo spessore del biondino. Utile certamente alla causa, ma spesso e volentieri evanescente quando resta solo contro tutti. Intanto è in piena corsa per il secondo posto in campionato con 15 punti appena di ritardi da Vettel.



KIMI RAIKKONEN – VOTO 5

Per calcolare il suo ritardo da Verstappen hanno usato la clessidra. Si ritrova sul podio grazie alle disavventure altrui, ma lui e la Ferrari hanno poco da festeggiare guardando il distacco di 54 secondi abbondanti e un passo di gara al limite della mediocrità.



SEBASTIAN VETTEL – VOTO 5,5

Un’altra partenza disastrosa e un’altra occasione buttata. Probabilmente patisce l’aggressività di Verstappen, che nella fattispecie non ha fatto nulla di scorretto. La rimonta fino al quarto posto non basta per arrivare alla sufficienza quando l’obiettivo era vincere.



LEWIS HAMILTON – VOTO 10

Il giudizio è ovviamente per il quarto titolo mondiale e per i numeri dimostrati prima dell’esibizione messicana. Dal Belgio in avanti Lewis non ha sbagliato nulla prendendo a cazzotti le speranze degli uomini in rosso fino al KO decisivo di ieri, un trionfo arrivato nella domenica peggiore per Hamilton.



ESTEBAN OCON – VOTO 8

A 21 anni corre con la sicurezza di chi guida queste macchine da anni. A parte Monaco è sempre andato a punti e in Messico ha spento la stellina dell’idolo di casa Sergio Perez, suo vicino di box alla Force India. Sarebbe bello vederlo in pista con una macchina di livello più alto per comprendere appieno il suo potenziale.