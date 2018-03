F1, le Mercedes volano nelle libere 1 di Melbourne

Bisogna dire che le due Rosse non hanno usato le gomme ultrasoft, con Kimi in pista solo con le soft e Seb si è limitato a pochi giri con le supersoft. Insomma, è sembra che a Maranello si stia già pensando alla gara, che lo scorso anno vide vincitore proprio il tedesco, più che alla velocità pura. Di sicuro c'è il fatto che la Mercedes si conferma come la squadra da battere anche in questo primissimo scorso di wekkend. Ma nessuno aveva dubbi a riguardo. La stessa tattica della Ferrari l'ha usata la Red Bull, rimandando l'uso delle ultrasoft.



Sono questi tre team a lottare per il podio anche se dietro qualcosa si muove. Come ad esempio la McLaren, che, nonostante qualche problema tecnico, ha piazzato Alonso in ottava posizione e Vandoorne in decima, divisi da Sainz con la Renault. Settima invece la Haas di Grosjean. Bene i baby Gasly e Sirotkin, appena fuori dalla Top 10, nonostante il russo si andato a baciare il muretto al momento di entrare nella corsia box. Male, invece l'altro "deb" Leclerc, ultimo con una Sauber-Alfa Romeo che chiude il gruppo anche con Ericsson. Poco meglio ha fatto il neozelandese Hartley (Toro Rosso). Ma per tutti ci sarà tempo di migliorare.