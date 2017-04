F1, le libere del venerdì cinese durano 20': Verstappen leader tra pochi

Insomma, una giornata completamente sprecata, anche se per giuste motivazioni visto che la sicurezza viene prima di tutto. Pensare di impiegare un'ora e mezza per raggiungere il più vicino ospedale attrezzato, tanto ci vorrebbe utilizzando un'ambulanza, sarebbe inaccettabile in caso di gravi incidenti. Il problema è che se le stesse condizioni meteo, come pare, dovesssero ripresentarsi anche in gara, allora sarà un bel guaio. Con la speranza che ci si organizzi per tempo.



La FP2 è stata prima posticipata e poi, deciso che sarebbe comunque terminata all'orario previsto (le 15.30 locali, le 9.30 italiane), si è arrivati all'inevitabile cancellazione anticipata, con i piloti costretti ad aspettare passeggiando nel box o rimanendo seduti nell'abitacolo. A parte Hamilton che ha attraversato la pista e ha firmato magliette, bandiere e cappellini ai tifosi assiepati in tribuna. Quanto agli aspetti di pista, bisognerà aspettare sabato. E non è certo che si possa capire qualcosa in più, considerato che poi anche domenica dovrebbe piovere. Si rischia di assistere a un GP lotteria dove Mercedes e Ferrari potrebbero ritrovarsi in posizioni inattese. E Giovinazzi? Avrebbe bisogno di macinare chilometri e invece rischia di fare esperienza solo in qualifica e gara.