F1, le Ferrari braccano Hamilton nelle libere 2 in Cina

13 aprile 2018

Al contrario di quanto accaduto nella sessione di apertura, anche Hamilton e Bottas hanno usato le gomme ultrasoft, ma questa volta hanno visto ridursi il divario con il resto degli inseguitori, invece che aumentarlo. Buon per la Ferrari, che guarda con più ottimismo alla fase di qualifica. La cosa curiosa è che pure qui come in Bahrain, Raikkonen sembra essere più veloce di Vettel sul giro secco, segno che la monoposto di Maranello è ben bilanciata in ogni condizione. Nella simulazione di gara, infatti, hanno girato tutti su passi molto simili con pneumatici medi.



Ha fatto qualche passettino indietro, al contrario, la Red Bull, che ha visto Ricciardo scendere in classifica e Verstappen non riuscire a tenere il ritmo di Ferrari e Mercedes. E' da Hulkenberg, sesto con la Reanult, in giù che i distacchi si fanno importanti tanto da superare 1" proprio con Ricciardo e Alonso, comunque nella Top 10.



Nel finale è arrivata qualche goccia di pioggia, che pur non bagnando completamente l'asfalto in ogni tratto del tracciato, ha reso meno significativi gli ultimi giri in pista.