F1, la Red Bull pronta a chiedere scusa alla Renault per riavere i motori

10 ottobre 2015

Dopo il no di Mercedes e Ferrari, la Red Bull è costretta a chiedere scusa alla Renault per non rischiare di dover rinunciare al campionato 2016. Il team anglo-austriaco aveva pesantemente criticato il motorista francese durante la stagione, decidendo di chiudere la collaborazione al termine di quest'anno. Il problema è che le certezze di avere una nuova power-unit sono improvvisamente svanite e così la Red Bull si è ritrovata senza unità propulsive.