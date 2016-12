F1, la Red Bull conferma: avrà i motori Renault anche nel 2016

4 dicembre 2015

La Red Bull conferma: anche per la stagione 2016 avrà i motori Renault . La Scuderia austriaca aveva a lungo trattato con Mercedes, Ferrari e Honda per la fornitura di power unit, ma non si era mai raggiunto l'accordo. L'ufficialità della nuova partnership arriva direttamente dal loro sito: la casa francese lavorerà al motore insieme ad uno sponsor, la compagnia svizzera TAG Heuer , che comparirà anche nel nome della vettura della prossima stagione.

"Tag Heuer e Red Bull hanno in comune la passione per le corse e la voglia di fare le cose in modo diverso, questa collaborazione unica ne è un'ulteriore prova. Condividiamo i valori di innovazione e il desiderio di distinguerci dalla massa, per questo la nostra sarà una delle partnership più emozionanti della F1", ha commentato il team principal Red Bull, Chris Horner, che, sempre sul sito della Scuderia, ha ringraziato Renault per aver accettato di collaborare con Red Bull, superando tutte le difficoltà e le tensioni della stagione 2015, rinnovando un accordo che continua già 8 anni: "Siamo contenti che abbiano deciso di confermare il loro impegno a lungo termine in F1 e vorremmo ringraziarli per il loro contributo al team dal 2007".