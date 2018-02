F1, la Red Bull gioca a nascondino: ecco la nuova vettura

19 febbraio 2018

La Red Bull ha "svelato" la vettura (RB14) per il Mondiale 2018: l'obiettivo è quello di lottare per il titolo con Ferrari e Mercedes. Via i veli alla monoposto, ma Adrian Newey ha deciso di giocare a nascondino colorando la sua creatura con una livrea camouflage anti-plagio. Il progettista non vuole svelare i suoi segreti e dare vantaggi ai rivali. Verstappen e Ricciardo sono pronti a scendere in pista per i primi test della stagione.