F1: la Porsche pensa a un ritorno nel 2021

5 settembre 2017

Un nuovo avversario per Mercedes, Ferrari, Honda e Renault? Possibile, anzi probabile. La Porsche, al momento concentrata sulla Formula E, campionato nel quale entrerà a far parte dal 2019, sta pensando al ritorno nel grande circus dove ha scritto pagine memorabili negli anni '80 quando, come fornitore della McLaren, vinse due campionati costruttori (1984 e 1985) e tre Mondiali piloti (1984, 1985 e 1986).



Un'ipotesi che diventerà realtà se i costi della Formula Uno si ridurranno come da programma. La progettazione dei twin-turbo V6 con tecnologia ridotta attrae Meschke: "Bisogna ridurre i costi in F1 - ha spiegato a Motorsport - e questo è un buon modo per raggiungere l’obiettivo".



Dal canto suo il grande circus è pronto a riabbracciare la Casa di Stoccarda a braccia aperte. “Stiamo cercando di creare un ambiente in cui fornitori di motori e team siano in grado di entrare in questo mondo con delle proposte imprenditoriali valide – ha affermato ean Bratches, capo commerciale della F1. - Il ritorno di Porsche sarebbe molto apprezzato".