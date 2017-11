F1, la Mercedes festeggia il titolo a... Maranello

1 novembre 2017

Si intitola "La sfida continua" il video mostrato da Mercedes Italia a pochi giorni dal titolo di F1 conquistato dalla Frecce d'Argento in Messico con Lewis Hamilton. Nelle immagini si vede una supercar tedesca di color verde che gira sulla pista di Modena prima di sfrecciare davanti alla fabbrica del Cavallino Rampante e lasciare Maranello. Un modo simpatico di sfottere i rivali, ma anche di rendere onore a un avversario che ha lottato come nessuno aveva fatto negli ultimi anni. Chissà come l'avranno presa alla Ferrari...