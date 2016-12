F1: la Mercedes è di un altro pianeta

La Mercedes era di un altro pianeta in qualifica – pensieri e parole di Sebastian Vettel – e lo è rimasta anche in gara. Così il popolo rosso si è riversato sull’asfalto del rettilineo di Monza, sotto il podio, per celebrare il premio di consolazione. Insomma il terzo posto era il miglior risultato possibile e Seb lo ha comunicato via radio dopo aver tagliato il traguardo. "Abbiamo fatto il massimo". Purtroppo per la Ferrari il massimo è proprio la piazza 3, perché la Mercedes ha una superiorità tale da permettere a Hamilton di raddrizzare la sua corsa dopo una partenza da incubo, a una settimana di distanza dal terzo posto conquistato a Spa con l’avvio dai box.