F1, la McLaren annuncia Button al posto di Alonso al GP di Monaco

14 aprile 2017

Adesso è ufficiale: sarà Jenson Button a sostituire Fernando Alonso sulla McLaren al prossimo GP di Monaco di F1. L'inglese, passato quest'anno al ruolo di collaudatore, correrà nel Principato al posto dello spagnolo, impegnato nella concomitante 500 Miglia di Indianapolis. "Sono eccitato dall'idea di tornare a correre una gara di F1 e non potevo pensare di farlo in un posto migliore del mio GP di casa", ha detto Button.

A partire dal successivo GP del Canada, Alonso tornerà al volante della sua MCL32 al fianco di Vandoorne. "Il circuito è lento e complicato, ma sono convinto che la McLaren, dopo un inizio di campionato non felice, possa avere le caratteristiche adatte per fare bene rispetto alle gare fatte finora. Difficile che possa ripetere la vittoria del 2009, ma sono certo che potrà essere l'occasione buona per portare a casa qualche punto", ha aggiunto Button.