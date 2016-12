F1, la Manor scommette su Wehrlein

10 febbraio 2016

La Manor ha scelto il tedesco Pascal Wehrlein per la stagione di F1 che inizia il prossimo mese con il GP d'Australia. Il pilota, 21 anni, ha ben impressionato nei test come riserva della Mercedes, dove però ha la strada chiusa dal campione del mondo Lewis Hamilton e da Nico Rosberg. In un comunicato il team ha anticipato che Wehrlein sarà al volante della MR 5 nei test di fine mese a Barcellona e di nuovo ai primi di marzo.