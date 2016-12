F1, la Fia ritira il numero 17 di Bianchi

20 luglio 2015

La FIA, per decisione del presidente Jean Todt, ha deciso di ritirare dalla Formula 1 il numero 17, quello che Jules Bianchi aveva scelto per il musetto delle sue monoposto. La decisione della Federazione dell'Auto vuole rendere omaggio al pilota francese che correva con la Marussia, recentemente scomparso dopo aver passato 9 mesi in coma per l'incidente contro una gru nel Gp di Suzuka nella scorsa stagione.