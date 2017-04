F1, la Ferrari domina anche le libere 3 di Sochi

Chi si aspettava, o temeva, una risposta delle Mercedes, è rimasto piacevolmente sorpreso. Perché questa Ferrari va forte davvero e in Russia sembra fuori portata anche quando si parla di fare il giro veloce. Bottas e Hamilton le hanno provate tutte per stare davanti alle Rosse, ma l'unico risultato che hanno ottenuto è stato quello di avvicinarsi un po' con i tempi. Anche se l'impressione è che le Frecce d'Argento siano già al limite, mentre il Cavallino viaggia su dei binari senza troppa fatica. Bisognerà vedere se sarà così anche in qualifica, ma l'impressione è che sono gli altri a doversi preoccupare e non Vettel e Raikkonen. Anche perché dietro le prime due file c'è un baratro, con Ricciardo che ha accusato qualche problema ed è scivolato sino all'ottava piazza, alle spalle anche di Hulkenberg. Chiudono la "top 10" parziale Sainz e Magnussen. Solito calvario per Alonso, 14°, appena alle spalle dell'idolo di casa Kvyat (mentre Sainz vola).