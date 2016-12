F1, l'ultima di Ecclestone: "Due gare di 40 minuti alla domenica"

21 novembre 2016

Avrà anche deciso di passare la mano, ma Bernie Ecclestone non smette di pensare alla sua F1 . E di sorprendere. Dopo la trovata delle qualifiche a eliminazione, eccone un'altra. "Dobbiamo rivedere il concetto tradizionale di un'unica gara lunga. Due gare da 40 minuti, con una pausa di altri 40 minuti in mezzo per intervistare i piloti e lavorare sulle auto, potrebbero essere più attrattive per spettatori e sponsor", la proposta del patron del circus.

Secondo Ecclestone, il sabato sarebbe dedicato alle qualifiche e le monoposto dovrebbero essere più leggere e veloci: "Ma non so se abbiamo il coraggio di cambiare, i tempi cambiano ed è qualcosa a cui dobbiamo guardare". Quanto ai regolamenti "sono scritti in un modo così complicate che nessuno, nemmeno i piloti, sa quale sia la cosa giusta da fare. Troppi piloti si lamentano via radio al primo segnale di pressione o di contatto, loro sono i primi a essere frustrati e cosi' anche gli spettatori e il sottoscritto. E' folle, le regole di oggi rallentano tutto, impediscono ai piloti di fare quello che gli viene naturale. Dobbiamo far sì che i piloti possano gareggiare correttamente con più facilità anche se spesso mi chiedo se questi ragazzi siano lì per gareggiare o solo per guidare una macchina da Formula 1".