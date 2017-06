F1, Kubica: "Che emozione il ritorno, ma ho capito cosa mi sono perso..."

7 giugno 2017

Robert Kubica ha realizzato il sogno di tornare su una F1, ma il test di Valencia con una Lotus-Renault gli ha anche lasciato tanti rimpianti. "Qualche anno fa credevo fosse impossibile tornare su una F1. Ho lavorato più di 12 mesi per questo test. Non so che cosa porterà il futuro. Sono orgoglioso di quello che ho dimostrato, ma ho anche capito quello che ho perso", ha detto il polacco, fuori dal circus per un incidente in una gara di rally a fine 2011.