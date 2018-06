F1, Jacques Villeneuve in pista a Montreal con la Ferrari di papà Gilles

10/06/2018

Di padre in figlio, a quarant'anni di distanza. Jacques Villeneuve, campione del mondo di F1 nel 1997, è sceso in pista a Montreal con la Ferrari 312 T con cui, nel 1978, il papà Gilles conquistò la prima vittoria in carriera, proprio nel GP del Canada. Un pomeriggio di emozioni e ricordi per Jacques, sul tracciato che porta il nome del padre e su cui sabato la Rossa di Vettel ha conquistato una strepitosa pole position.