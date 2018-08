F1 Italia, Vettel: "La macchina funziona, bilanciamento non ancora perfetto"

31/08/2018

Sebastian Vettel non si accontenta di aver chiuso col miglior tempo il venerdì di libere del GP d'Italia a Monza e rilancia pensando alle qualifiche di sabato: "Il pomeriggio è andato bene - ha detto il tedesco della Ferrari - Il bilanciamento non era ancora perfetto, ma ci lavoreremo per migliorare in vista di domani. Non so come sarà il meteo, ma la macchina funziona". Fiducioso anche il compagno di team Raikkonen : "Vincere? Ci proverò".

Seb ha ripercorso così la sua giornata:"Oggi è successo di tutto. Stamattina (sotto la pioggia, ndr) abbiamo girato poco anche per un piccolo problema al cambio. Io volevo continuare a girare ma sono dovuto rientrare ai box per i controlli. Poi il pomeriggio è stato ok. Penso che abbiamo il potenziale di fare meglio per domani, pioggia o non pioggia, facciamo i compiti a casa e vediamo come va".



È apparso fiducioso anche Raikkonen, nonostante la consueta scarsa loquacità: "Abbiamo potuto girare poco sull'asciutto, vista la pioggia della mattinata e la bandiera rossa in FP2, ma nel complesso posso dire che è andata bene. Vincere qui dove non ho mai vinto? Ci proverò sicuramente".