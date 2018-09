F1 Italia: Vettel continua a volare a Monza, Hamilton vicinissimo

01/09/2018 di DANIELE PEZZINI

Tempo permettendo, sarà una qualifica da brividi. Questo è quanto emerso da una FP3 in cui Vettel ha alzato ulteriormente l'asticella (dopo aver chiuso al comando il venerdì pomeriggio) e Hamilton ha dimostrato di non avere nessuna intenzione di darsi per vinto, nonostante l'apparente superiorità delle Rosse sul circuito di casa. Il leader del mondiale, che deve difendere i 17 punti di vantaggio sinora accumulati su Seb, si è messo nel sandwich delle due SF71H rifilando oltre mezzo secondo al compagno Bottas (4° a + 0''603) e confermando ancora una volta che il suo piede sa fare la differenza quando conta.



A meno di un decimo da Lewis si è piazzato Raikkonen, a cui servirà un piccolo sforzo in più per tentare di regalare ai tifosi accorsi all'autodromo una prima fila tutta Ferrari al via del GP d'Italia. Dietro a Bottas ha chiuso Max Verstappen con la prima della Red Bull (+ 0''879), seguito dalla Haas di un ottimo Magnussen (+ 1''502) e dalla Force India di Ocon (+ 1''546).



Ottavo tempo per Ricciardo, che probabilmente userà le qualifiche solo per qualche test, visto che sa già di dover partire da fondo griglia per la penalità legata alla sostituzione della power unit. A fargli compagnia ci saranno Hulkenberg e Ericsson, anche lui penalizzato per il cambio motore dopo lo spaventoso incidente delle Libere 2. In top 10 anche un super Leclerc con la Sauber-Alfa (+ 1''804), davanti all'altra Haas di Grosjean (+1''848).