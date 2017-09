F1 Italia, Vettel: "C'è da migliorare qui e là, ma abbiamo delle idee"

1 settembre 2017

C'è molta cautela e non tantissima soddisfazione in casa Ferrari dopo i primi due turni di libere del GP d'Italia: "È stata una giornata un po' mista - ha detto Sebastian Vettel - Dobbiamo migliorare qui e là, ma sicuramente domani andrà meglio. Gara a una sosta? Abbiamo qualche idea sulle strategie, però vediamo". Pochi sorrisi anche per Kimi Raikkonen : "Giornata non facile, abbiamo faticato a provare tutto quello che volevamo".

Seb, comunque, cerca di guardare i lati positivi: "Ci sono parecchie cose belle. Se guardiamo i tifosi e quanta gente c'era sugli spalti già di venerdì è fantastico. Nella simulazione del passo abbiamo puntato molto sulle soft, ma lo stint è stato un po' altalenante a causa del traffico. Passare il Q2 con la gomma gialla e partire con quella? Non so, bisogna vedere anche il meteo...di sicuro non è stata una giornata perfetta, però abbiamo raccolto dati buoni per migliorare".



Simile l'opinione di Raikkonen, autore del 4° tempo dietro al compagno di team: "C'è parecchio da fare in vista di domani, ma penso che dovremmo riuscire ad andare più veloci. Noi qui al livello delle Mercedes? Non lo sapevo ieri e non lo so ora. Lo scopriremo dopo le qualifiche e poi in gara, non mi interessa fare previsioni".