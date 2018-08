F1 Italia, la pioggia scombussola le gerarchie nelle Libere 1: Perez il più veloce su Raikkonen

31/08/2018 di DANIELE PEZZINI

La pioggia ha mischiato le carte in tavola nella prima sessione di libere del GP d'Italia. Il più veloce, nell'ultimo attacco al tempo, è stato Sergio Perez (1'34''000), che ha messo la sua Force India davanti alla Ferrari di Kimi Raikkonen (+ 0''550). Terzo tempo per Ocon , davanti a Hartley e Ricciardo . Lontane le Mercedes di Bottas e Hamilton , lontanissima l'altra Rossa di Vettel , che ha concluso appena 4 giri per un problema al cambio.

Niente di preoccupante, in ogni caso, per Seb: la sua SF71H è stata smontata e il componente danneggiato verrà sostituito in vista del prosieguo del weekend, ma per il tedesco non sono in arrivo penalità, visto che si trattava di un cambio già usato.



La vera protagonista della mattinata monzese è stata comunque la tanta acqua che si è abbattuta sull'autodromo prima del semaforo verde e che solo nella seconda metà del turno ha dato un po' di tregua, permettendo ai piloti che scendevano in pista per ultimi di abbassare ripetutamente i loro tempi cronometrati. A beneficiarne alla fine sono state le Force India, che sono ripartite a razzo dopo il bel weekend di Spa e le turbolenze societarie, mettendo la Rossa di Kimi nel panino e tenendosi alle spalle tutti i top driver.



Il primo degli altri big è Ricciardo, 5° a + 1''207: l'australiano è sceso in pista con una power unit Renault completamente nuova, che lo costringerà a partire da fondo griglia domenica in gara per le penalità legate all'introduzione delle nuove componenti. Col 7° crono c'è il vicino di box Verstappen (+ 1''665), mentre hanno chiuso rispettivamente 10° e 11° Bottas e Hamilton, con le due Mercedes che un anno fa dominarono il GP.



La pioggia dovrebbe dare una tregua nel pomeriggio e i piloti potrebbero dunque essere in grado di testare gli assetti d'asciutto che, salvo imprevisti, verranno utilizzati sabato in qualifica e domenica in gara, quando a Monza dovrebbe tornare il sole.