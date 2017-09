F1 Italia, Hamilton vince e va in testa al mondiale

Il weekend perfetto di Hamilton e della Mercedes va in scena in casa della Ferrari. Ironia della sorte, oppure semplice concretizzarsi di una superiorità di prestazioni a tratti davvero imbarazzante sul circuito di Monza. La gara, di fatto, non c'è: Lewis domina dalla prima all'ultima curva, girando su tempi esageratamente più bassi di quelli delle Rosse, con Bottas saldamente al secondo posto nel suo ruolo, ormai ben definito, di scudiero del britannico.



Per la prima volta in stagione uno dei duellanti per il titolo riesce a centrare l'uno-due (Spa-Monza): un break importante per Hamilton in ottica mondiale, prima di una gara come quella di Singapore, sulla carta favorevole alla Ferrari.



Nessuna grossa sorpresa in partenza, con Lewis che si mette subito a martellare al comando e Bottas che lo raggiunge nel giro di un paio di giri. Le Ferrari si scambiano le posizioni (più per bravura di Vettel che per un ordine di scuderia) e Seb può mettersi all'inseguimento delle due Frecce d'Argento, mentre Kimi rimane bloccato dietro alla Force India di Ocon e alla Williams di Stroll con qualche noia datagli dalla stabilità del posteriore.



L'unico brivido in avvio, manco a dirlo, è per il solito sfortunatissimo Verstappen, che rimedia una foratura dopo un contatto con Massa: pit-stop immediato e rientro in ultima posizione per l'olandese della Red Bull, che chiuderà soltanto 10°.



Raikkonen approfitta della sosta per infilare il giovane canadese e, sfruttando al meglio il DRS, riesce anche a sorpassare il francese sul rettifilo di partenza, mettendosi in quarta posizione. A una decina di giri dalla fine, però, il finlandese è costretto ad arrendersi a uno scatento Daniel Ricciardo, autore di una gara strepitosa in rimonta dalla 16esima alla 4a posizione. L'australiano si avvicina tantissimo anche a Vettel nel finale, a colpi di incredibili giri veloci, ma il tedesco tiene duro fino alla bandiera a scacchi.



Bella gara per le altre monoposto motorizzate Mercedes: 6°-9° le Force India di Ocon e Perez, 7°-8° le Williams di Stroll e Massa.



Ora si ripartirà da Singapore: l'inerzia è tutta dalla parte di Hamilton e della Mercedes, ma in casa Ferrari sono pronti a dare battaglia sfruttando qualche pista "amica". La lotta per il titolo entra adesso nel vivo.