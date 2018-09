F1 Italia, Hamilton rende merito ai rivali: "Gran lavoro in Ferrari"

01/09/2018

Il britannico ancora ha dovuto alzare bandiera bianca di fronte alle prestazioni super della Rossa: "Noi abbiamo fatto tutto il possibile e siamo stati incredibilmente vicini, la distanza finale è quella che ho avuto un po' per tutto il weekend. Anche se loro sono in vantaggio abbiamo dato tutto e continueremo a farlo domani. Tutti nel team stanno lavorando duramente. Per me comunque è stata una sessione intensissima, mi sono divertito molto".