F1 Italia, Hamilton: "Lavoriamo per cercare un po' più di prestazione"

1 settembre 2017

C'è soddisfazione in casa Mercedes dopo i primi due turni di libere del GP d'Italia: "La macchina sembra piuttosto ben bilanciata qui - ha detto Hamilton - Abbiamo solamente del lavoro da fare per trovare un pochino più di prestazione". Sorride anche Bottas, reduce da un weekend tutt'altro che semplice in Belgio: "Penso sia stata una buona giornata - ha dichiarato - Per lo meno ho sensazioni migliori di quelle che avevo venerdì scorso a Spa".