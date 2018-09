F1 Italia, Hamilton: "Battaglia durissima, grazie Valtteri"

02/09/2018

Il britannico, che ora è a + 30 da Vettel nel mondiale, ha speso parole soprattutto per il suo team: "I ragazzi hanno sempre creduto in me e continuano a farlo. C’era tanta atmosfera negativa oggi, che arrivava dai tifosi della Ferrari, ma vedevo anche tante bandiere britanniche qui. Loro sanno chi sono e mi hanno ispirato per questa gara. A ogni cosa negativa corrisponde una positiva. Non bisogna mai mollare”.