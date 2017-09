F1 Italia, delusione Ferrari: "Problemi di aderenza"

2 settembre 2017

C'è delusione in casa Ferrari dopo la 4a fila (che diventerà 3a grazie alle penalità delle Red Bull) ottenuta nel GP di casa: "Non era la nostra giornata - ha detto Vettel - Non avevamo la stessa aderenza rispetto agli altri, ma non so perché. So però che abbiamo una macchina competitiva, sono fiducioso che domani potremo fare meglio". Gli fa eco Raikkonen : "Non siamo riusciti a far funzionare le gomme, ma nelle condizioni di asciutto andiamo meglio".

Seb fatica a darsi una spiegazione a mente calda: "Tutti avevamo poco carico, non so dire cosa sia successo. Di sicuro nessuno si aspettava così tanta pioggia oggi. Non è l'ideale partire così indietro, ma non possiamo cambiare questo risultato. Siamo tutti delusi ovviamente, ma domani avremo un'altra opportunità e tutto può accadere. Dovremo sgombrare la testa, avremo tanto slancio dagli spalti e sono fiducioso che potremo fare meglio".



Cupo anche Kimi: "Le condizioni erano le stesse per tutti, ma io non avevo aderenza, era come andare sulle uova in curva. Domani però è un altro giorno, anche se dobbiamo ovviamente vedere le condizioni meteo. La posizione di partenza non è ideale, soprattutto perché la prima curva è molto stretta. Oggi siamo delusi, ma domani dovremmo andare piuttosto bene".