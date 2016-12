F1, Interlagos: Rosberg torna davanti nelle libere 3

12 novembre 2016

Il cielo di Interlagos dà i primi segni di instabilità e le libere 3 iniziano con una fastidiosa pioggerellina. L'asfalto non è né bagnato né asciutto e per i piloti è poco utile far segnare dei tempi. Piano piano le condizioni migliorano e allora tutti in macchina per prepararsi alle qualifiche del pomeriggio. Nella mischia emerge subito la Ferrari con Raikkonen e Vettel che si piazzano davanti a tutti, facendo notare un netto miglioramente rispetto al venerdì. La monoposto di Maranello conferma di essere metereopatica e di trovarsi meglio con l'asfalto più fresco, ma c'è da sottolineare anche il lavoro dei meccanici Ferrari rimasti ai box fino alle 3 di notte.



A fine turno le Mercedes si riappropriano della prima fila virtuale, ma i distacchi sono contenuti. Vettel (+0.219) e Raikkonen (+0.287) possono tornare a giocarsi una seconda fila che ultimamente è stato proprietà privata delle Red Bull. Verstappen (+0.337) e Ricciardo (+0.547) sono comunque a un tiro di schioppo e le qualifiche si preannunciano di nuovo molto combattute, con il meteo pronto a creare imprevisti. Le Williams di Bottas (7°) e Massa (9°) fanno un passo indietro rispetto alle prestazioni del venerdì.