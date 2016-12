F1, Interlagos: Hamilton primo anche nelle libere 2

11 novembre 2016

Lewis Hamilton non si scolla più dal primo posto della classifica e continua a essere il pilota più veloce in pista. Anche nelle libere 2 fa segnare il miglior tempo sia con le gomme medie che con le soft, sia nella simulazione gara che in quella di qualifica. Rosberg però detiene il primo posto più importante, quello in classifica generale, e si ferma a un soffio dalla prestazione del compagno di squadra. Se la gara sarà asciutta per le Mercedes per ora non si vedono rivali, perché anche nel passo gara il distacco dagli avversari è consistente. La sorpresa di giornata sono le due Williams di Valtteri Bottas e di Felipe Massa all'ultimo GP di casa. La scuderia inglese è molto competitiva nel giro veloce, mentre nei long run accusa un rapido decadimento delle gomme. Ricciardo e Verstappen sono invece a più di mezzo secondo dalla prima fila e dovranno fare un bel salto di qualità per raggiungere le prestazioni delle frecce d'argento.



Venerdì di libere con poche emozioni per la Ferrari che è finita in fondo alla top ten in entrambe le sessioni. I distacchi dai diretti concorrenti non sono però preoccupanti, Sebastian Vettel (+0.731) e Kimi Raikkonen (+0.776) hanno la potenzialità di scalare posizioni in vista delle qualifiche. La Ferrari funziona bene nel primo e nel terzo settore, quelli di motore, mentre è in evidente ritardo nel settore centrale dove conta il telaio. Kimi è stato anche protagonista di uno screzio in pista con Carlos Sainz, i due si sono infastiditi a vicenda sorpassandosi vicino e tagliandosi la strada. Il loro atteggiamento verrà visionato dai commissari nel post-libere.