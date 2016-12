F1, Interlagos: Hamilton inizia alla grande in Brasile

11 novembre 2016

Il volante scotta nel penultimo appuntamento della stagione, che può essere decisivo per il campionato del mondo. Non per Lewis Hamilton che sta letteralmente dominando in questi Gran Premi finali in cui è costretto a vincere. Il britannico in questa prima sessione è il più veloce sia con le gomme medie che con le gomme soft (da qualifica), mentre Nico Rosberg si mantiene a distanza di sicurezza. Il tedesco però deve stare attendo perché Max Verstappen non starà certo a guardare le due Mercedes combattere per il titolo di campione. Le Red Bull sembrano molto competitive sul circuito brasiliano, mentre rimane in sospeso il giudizio sulle Ferrari. Seb e Kimi girano solo con le medie e alla fine chiudono entrambi a un secondo e sei dal miglior tempo. Un distacco abissale, ma se si considera la mescola di svantaggio le prestazioni delle rosse possono potenzialmente avvicinarsi a quelle di Ricciardo.



Davanti alle Ferrari ci finiscono le due Williams e le due Force India, ancora in lotta per il quarto posto nella classifica costruttori. Felipe Massa, al suo ultimo GP sul circuito di casa, chiude ottavo a due decimi dal suo compagno di squadra. A Interlagos un fattore determinante è anche il meteo, per domenica è escluso il sole e già dalle libere 2 potrebbero iniziare a cadere delle gocce di pioggia.