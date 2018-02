F1, il vento scopre la McLaren: è arancio papaya

22 febbraio 2018

Il vento ha giocato un brutto scherzo alla McLaren. La vettura 2018 della scuderia di Woking verrà presentata ufficialmente venerdì, ma in giornata era previsto il trasferimento della monoposto sul circuito de Los Arcos, in Navarra, per la realizzazione di alcune immagini a scopo commerciale, durante le quale la MCL33 avrebbe compiuto i suoi primi chilometri. Il destino ha voluto che all'aeroporto di Pamplona tirasse un gran vento, che ha sollevato il telo di copertura, scoprendo parte del bolide. Per sfortuna della scuderia, qualcuno era appostato nei pressi della pista e ha immortalato il momento 'rovinando' la sorpresa: la livrea è color arancio papaya.