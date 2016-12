F1, il Team Haas annuncia Grosjean

29 settembre 2015

Il Team Haas , la scuderia Usa che debutterà l'anno prossimo in F1, ha annunciato il suo primo pilota. Si tratta di Romain Grosjean , il francese che lascerà la Lotus prossima a diventare Renault. "Quello che Gene Haas e tutti i membri del tram stanno costruendo è incredibile, sono davvero oroglioso di far parte di questo progetto. La F1 è incredibilmente competitiva e il solo modo per avere successo è trovare nuovi modi di fare le cose", ha detto.

"Questa è una nuova opportunità con un nuovo team che sta affrontando la F1 in modo diverso. Credo in loro e loro credono in me. Darò il masismo per il mio attuale team in queste ultime cinque gare, ma sono davvero eccitato da quello che mi attende", ha aggiunto il francese.