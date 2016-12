F1, il Mondiale si decide ad Abu Dhabi: Rosberg campione se...

14 novembre 2016

Per capire come Rosberg potrebbe vincere il titolo o come Hamilton potrebbe sovvertire il pronostico dobbiamo partire dal sistema dei punti in F1, un rapido ripasso: 25 punti al primo, 18 al secondo, 15 al terzo. Poi giù, dal quarto al decimo posto: 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1. Rosberg, che ha 367 punti, ha un vantaggio di 12 lunghezze su Hamilton (355). Per il tedesco basterà quindi salire sul podio sul circuito di Yes Marina per laurearsi campione del mondo.



Per Hamilton, considerando il rendimento della Mercedes, il miracolo non è affatto semplice. Uno gli è già capitato, nel 2008, quando strappò il titolo a Massa a poche curve dall'arrivo. Per diventare campione per la quarta volta (2008, 2014, 2015) il britannico deve vincere e sperare che Rosberg arrivi dal quarto posto in giù, oppure sperare in un ritiro del compagno di squadra: in quest'ultimo caso, a Lewis basterà un quarto posto.



ROSBERG SI LAUREA CAMPIONE DEL MONDO SE:

- Arriva primo, secondo o terzo



- Arriva quarto e Hamilton arriva dal secondo posto in giù



- Arriva quinto e Hamilton arriva dal secondo posto in giù



- Arriva sesto e Hamilton arriva dal secondo posto in giù



- Arriva settimo e Hamilton arriva dal secondo posto in giù



- Arriva ottavo e Hamilton arriva dal terzo posto in giù



- Arriva nono e Hamilton arriva dal quarto posto in giù



- Arriva decimo e Hamilton arriva dal quarto posto in giù



- Non termina la gara e Hamilton arriva dal quinto posto in giù.



HAMILTON VINCE IL MONDIALE SE:

- Arriva primo e Rosberg arriva dal quarto posto in giù



- Arriva secondo e Rosberg arriva dal settimo posto in giù



- Arriva terzo e Rosberg arriva dal nono posto in giù



- Arriva quarto e Rosberg non termina la gara.