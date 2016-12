F1, il manager di Alonso: "Nel 2016 sarà un candidato al titolo"

17 agosto 2015

L'addio alla Ferrari per ora non ha portato fortuna a Fernando Alonso , alle prese con una McLaren-Honda tutt'altro che competitiva dopo un inverno caratterizzato dall'incidente nei test di Barcellona. Tanto che l'asturiano ha raccolto solo 11 punti in dieci gare. Ma il manager del pilota spagnolo, Garcia Abad, è fiducioso per il futuro. "Fernando sarà di certo un candidato per il titolo nel 2016", ha detto alla radio iberica Cadena Ser.

"Con gli attuali regolamenti in F.1 non puoi provare e quindi è molto difficile rendere competitivo un motore. La McLaren-Honda però è una combinazione vincente, stanno prendendo tempo per fare in modo che il tutto funzioni. Le debolezze di oggi saranno i punti di forza di domani e ci sono segnali positivi che indicano come in futuro sarà davvero forte. Mercedes imbattibili? È quasi un miracolo che non siano sempre prima e seconda: per batterle devi prendere un’altra strada", ha aggiunto.