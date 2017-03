F1, il debuttante Giovinazzi: "L'obiettivo era finire la gara"

26 marzo 2017

La vittoria di Vettel e della Ferrari ha fatot passare in secondo piano il ritorno in pista di un pilota italiano, ma Antonio Giovianzzi, nel suo piccolo, ha scritto la storia. "L'obiettivo era finire la gara, sono contento anche per la Ferrari, un italiano è tornato in F1 e la Ferrari è tornata a vincere. Una giornata che non dimenticherò mai. E' stato un weekend fantastico. Speravamo di chiudere la gara e sono arrivato 12°", ha detto.