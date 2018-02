F1, il calendario delle presentazioni

14 febbraio 2018

I motori si accenderanno il 25 marzo in Australia, ma in F1 è tempo di presentazioni. I team sono pronti a svelare le monoposto per il prossimo Mondiale. La Haas ha anticipato tutti togliendo online i veli al rendering della sua VF-18. Tra cinque giorni toccherà alla Red Bull, mentre per la Ferrari progetto 669 bisognerà attendere il 22 febbraio. Lo stesso giorno in cui sarà svelata la Mercedes. Alonso, invece, dovrà aspettare il 23 per vedere la sua nuova McLaren motorizzata Renault.