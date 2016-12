F1, Hockenheim: Rosberg ancora davanti

30 luglio 2016

In Formula 1, dopo la terza sessione di libere, Nico Rosberg è ancora il pilota più veloce in pista. Sul circuito di Hockenheim il tedesco è davanti a Hamilton per soli 55 millesimi, ma Lewis non è l'unico pilota ad essere attaccato. Daniel Ricciardo è terzo a 99 millesimi, mentre Kimi Raikkonen è quarto a +0.164. Nella battaglia per la prima fila ci sono anche l'altra Ferrari di Sebastian Vettel (5°) e Max Verstappen (6°).

Il GP di Germania potrebbe regalare, almeno in qualifica, una lotta più aperta del previsto. L'ultima sessione di libere a disposizione delle scuderie dice che i primi sei piloti sono racchiusi in soli quattro decimi. E' vero, le Mercedes nel Q3 riescono sempre a tirare fuori qualcosa in più, ma questa volta dovranno avvicinarsi maggiormente al loro limite se vorranno aggiudicarsi l'ennesima prima fila. Rosberg finora non ha sbagliato niente ed è riuscito di nuovo a regolare il compagno di squadra, Hamilton in più è finito sotto investigazione per essere uscito dai box in maniera pericolosa. Il regolamento è chiaro, in caso di unsafe release è prevista una reprimenda e per lui sarebbe la terza in stagione con conseguente penalità di dieci posizioni in griglia. Le recenti decisioni dei commissari fanno pensare, però, che anche in questo caso l'infrazione verrà perdonata. Alle spalle delle Mercedes è battaglia aperta tra Ferrari e Red Bull che girano sugli stessi tempi. Ricciardo e Raikkonen sono riusciti a fare meglio dei loro compagni di squadra anche perché il loro time attack è arrivato all'ultimo con pista più gommata. Per la quarta fila virtuale invece è da segnalare un grande balzo in avanti della Williams, con Bottas settimo e Massa ottavo.